Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg: Unbekannte Täter brachen am Wochenende in der Straße "Im Ufer" eine Garagenhütte auf. Im Zeitraum vom 31.01. bis 03.02.2020 entwendeten sie zwei hochwertige Mountainbikes sowie eine Kettensäge der Marke Makita. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02931 - 90 200 in Verbindung.

