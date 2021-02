Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schutzmann-Aufsteller gestohlen - Grab-Blumen und Grablicht-Glas geklaut

Iserlohn (ots)

Gerade einen Tag lang stand der Aufsteller mit dem Bild eines "Schutzmanns" in dieser Woche am Hegestück, um auf die geänderte Verkehrsführung hinzuweisen. Am Dienstagmittag wurde er dort vom Stadtbetrieb aufgestellt. 24 Stunden später war er weg. Der Stadtbetrieb erstattete Anzeige wegen Diebstahls.

Zwischen 25. und 30. Januar wurden von einem Grab an der Oeger Straße wiederholt Blumen und zuletzt auch die Scheiben des Grablichtes gestohlen. Die Polizei ermittelt wegen Störung der Totenruhe.

