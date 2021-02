Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Wohnung/ Baustellenschild gestohlen

Menden (ots)

Unbekannte hebelten am Mittwoch eine Wohnungstür in einem Haus für Betreutes Wohnen an der Unnaer Straße auf. Sie brachen zwischen 11.55 und 12.40 Uhr die Wohnungstür und eine weitere Innentür auf, durchsuchten Möbel und nahmen ein Portemonnaie sowie Schmuck an sich. Wegen eines Umzugs hatte die Haustür längere Zeit offen gestanden, so dass Fremde in das Gebäude gehen konnten. Am Morgen waren zwei fremde Frauen aufgefallen. Sie könnten mit dem Einbruch zu tun haben. Die erste Frau wurde auf 1,70 Meter und ein Alter von 45 geschätzt. Sie hat schwarz gefärbte, schulterlange Haare, ist schlank und hatte ein gepflegtes Erscheinungsbild. Sie hatte eine Handtasche dabei. Die zweite Frau ist etwas kleiner und wurde auf 60 Jahre geschätzt. Sie hat kurze, graue Haare, trug eine Brille, schielte und wirkte eher ungepflegt. Sie ist schlank und trug zwei Einkaufstaschen mit sich. Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon 9199-0.

Zwischen Donnerstagmittag und Dienstagvormittag haben sich Unbekannte an einer Baustelle Über'm Gaxberg mit einem Baustellenschild (Verkehrsschild 123: Achtung Baustelle) versorgt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell