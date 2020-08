Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Betrunkener beschädigte Eingangstür der Polizeiinspektion Wittlich

Wittlich (ots)

Am heutigen Morgen klingelte gegen 04:04 Uhr ein stark alkoholisierter 21 jähriger Mann an der Pforte der Polizeiinspektion Wittlich und verlangte in aggressiver Weise, ohne ersichtlichen Grund, Zutritt zur Dienststelle. Dass ihm der Zutritt zur Dienststelle verwehrt wurde, nahm der Mann zum Anlass, mehrfach gegen die Glastür der Dienststelle zu treten. Als diese den Tritten standhielt, entnahm der Täter mehrere Schottersteine aus der Begrünung vor der Dienststelle und warf diese mit voller Wucht gegen die Scheibe, die dadurch zu Bruch ging. Die anschließende Flucht wurde nach kurzer Fahndung vereitelt. Der Mann (2.55 Promille) wurde zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Gemeinschädlicher Sachbeschädigung.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Wittlich

Polizeiinspektion Wittlich

Sienkiewicz, POR

Telefon: 06571-9152-0

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell