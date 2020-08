Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl eines gusseisernen Ofens

Liesenich (ots)

Bereits am Donnerstag, 20.08.20 wurde im Zeitraum von 09:15 - 12:55 Uhr ein ca. 200kg schwerer, gusseiserner Ofen der Marke Wodtke von einem Grundstück in der Straße Auf Sohler in Liesenich entwendet. Der Eigentümer hatte den Ofen zwecks Schenkung an einen Bekannten auf seinem Grundstück bereitgestellt. Zum Abtransport dürften der oder die unbekannten Täter einen größeren Pkw oder sogar Lkw (ggfs. Schrottsammler) genutzt haben. Hinweise zur Tat werden unter der 06542-98670 an die Polizei Zell erbeten.

