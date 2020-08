Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Karl (ots)

Am Sonntag, 23.08.2020, gegen 11:15 Uhr, befuhr ein 68-jähriger Motorradfahrer die L62 aus Richtung Großlittgen kommend in Richtung Manderscheid. Auf Höhe der Ortslage Karl muss der Motorradfahrer verkehrsbedingt abbremsen. Hierbei verliert er die Kontrolle über seine Maschine und kommt zu Fall. Aufgrund seiner Verletzungen (nicht lebensbedrohlich) wird er in ein nahegelegenes Krankenhaus aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wittlich



Telefon: 06571-9260

www.polizei.rlp.de

piwittlich.dgl@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell