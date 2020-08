Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit verletzter Motorradfahrerin

Piesport (ots)

Am Sonntag, den 23.08.2020 kam es gegen 14.30 Uhr in Piesport am dortigen Kreisverkehr an der B 53 zu einem Unfall zwischen einem PKW und einem Motorrad. Der PKW Fahrer achtete nicht auf eine Motorradfahrerin, die sich bereits im Kreisel befand und fuhr gegen das Krad. Beim Sturz zog die Fahrerin sich Verletzungen am Arm zu. Sie wurde zur Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Die Freiwillige Feuerwehr Piesport streute die Kraftstoffspur, die durch das umgestürzte Zweirad entstanden war, ab. Das Krad wurde erheblich beschädigt. Die Unfallaufnahme wurde durch die Polizei Bernkastel durchgeführt.

