POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 16. März 2021:

Wittmar: Diebstahl eines PKW-Anhängers

Sonntag, 14.03.2021, 18:00 Uhr, bis Montag, 15.03.2021, 12:00 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten zwischen Sonntagabend und Montagmittag einen in Wittmar, Asseweg, abgestellten PKW-Anhänger. Der Wert des Anhängers, ausgestattet mit roter Plane und weißer Werbeaufschrift, wird mit rund 500 Euro angeben. Hinweise: 05331 / 933-0.

Flöthe: Einbruch in Vereinsheim

Samstag, 13.03.2021, 16:00 Uhr, bis Sonntag, 14.03.2021, 20:00 Uhr

Nach Aufhebeln einer Eingangstür drangen unbekannte Täter zwischen Samstag, 16:00 Uhr und Sonntag, 20:00 Uhr, in das Vereinsheim eines Sportvereines in Flöthe, Westergrasweg, ein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der an den Türen entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

