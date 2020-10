Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche, Unfälle mit Verletzten, Pkw-Aufbruch

ReutlingenReutlingen (ots)

Metzingen (RT): Seitenscheibe eingeschlagen

In der Max-Planck-Straße hat zwischen Dienstag, 21 Uhr, und Mittwoch, 5.30 Uhr, ein Pkw-Aufbrecher zugeschlagen. Der Unbekannte schlug an einem dort abgestellten VW Golf die Scheibe der Beifahrertür ein und entwendete eine auf dem Sitz abgelegte Aktentasche. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Kirchheim (ES): Von eigenem Pkw mitgeschleift

Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat ein älterer Mann am Mittwochmorgen erlitten, als er von seinem eigenen Auto mitgeschleift wurde. Der Senior befand sich gegen 8.20 Uhr in seinem Wagen und stand in einer abschüssigen Garagenzufahrt im Kirchheimer Stadtteil Lindorf. Da er etwas vergessen hatte, stieg der Fahrer aus, um nochmal ins Haus zurückzugehen. Hierbei vergaß er, einen Gang einzulegen und die Feststellbremse an seinem Auto zu betätigen. Der Pkw rollte rückwärts, wobei der Mann von der offenen Fahrertür zu Boden gestoßen und anschließend mehrere Meter mitgeschleift wurde. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. (ms)

Weilheim/Teck (ES): In Firmen eingebrochen (Zeugenaufruf)

In zwei unweit voneinander entfernt liegenden Firmen im Tobelwasenweg und in der Carl-Benz-Straße sind Unbekannte in der Nacht von Dienstag, 20.15 Uhr, bis Mittwoch, sechs Uhr, eingebrochen. In beiden Fällen gelangten die Einbrecher jeweils über ein Fenster in die Firmen, in denen sie weitere Türen aufhebelten, um in die Büroräume zu gelangen. Bei ihrer Suche nach Stehlenswertem stießen sie in einer der Firmen auf einen Tresor, den sie aufbrachen. Aus der anderen Firma ließen sie gleich den ganzen, mehr als einen Zentner schweren Tresor mitgehen, den sie möglicherweise mit einem Fahrzeug abtransportierten. Was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. In beiden Fällen kamen die Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei vor Ort. Ob beide Einbrüche denselben Tätern zuzuordnen sind, ist unter anderem Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen die im genannten Zeitraum dort verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07023/90052-0 beim Polizeiposten Weilheim zu melden. (cw)

Tübingen-Derendingen (TÜ): In Kindergarten eingebrochen

In den Kindergarten in der Primus-Truber-Straße ist zwischen Dienstag und Mittwoch eingebrochen worden. Über ein Fenster verschaffte sich der Einbrecher zwischen 17 Uhr und sieben Uhr gewaltsam Zutritt in die Räume, die er anschließend nach Stehlenswertem durchsuchte. Da dort aber nichts von Wert aufbewahrt wird, dürfte er den bisherigen Erkenntnissen zufolge ohne Beute wieder abgezogen sein. Der hinterlassene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Rottenburg (TÜ): Vorfahrt nicht beachtet

Einen Sachschaden von etwa 19.000 Euro hat die 32-jährige Lenkerin eines Mazda am Mittwochvormittag bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Saint-Claude-Straße/L 385 verursacht. Die Frau befuhr kurz nach neun Uhr die Saint-Claude-Straße und missachtete an der Einmündung zur L 385 die Vorfahrt eines von links kommenden, 72 Jahre alten Fahrers einer Mercedes C-Klasse. Beide Fahrzeuge krachten im Einmündungsbereich zusammen und wurden dabei so stark beschädigt, dass sie anschließend abgeschleppt werden mussten. Während sich der 72-Jährige leichte Verletzungen zuzog, wurde die Mazda-Lenkerin schwer verletzt. Beide wurden zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. (rn)

Rückfragen bitte an:

Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102



Ramona Noller (rn), Telefon 07121/942-1103



Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell