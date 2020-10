POL-RT: Verkehrsunfälle, teils mit Zeugenaufruf; Essen auf Herd angebrannt; Einbruchsversuch

Polizeipräsidium Reutlingen

Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Zwei Verletzte hat es bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag in Reutlingen gegeben. Eine 23-Jährige stand um 13.20 Uhr mit ihrem Fiat an einer Bushaltestelle in der Tübinger Straße. Beim Einfahren in den fließenden Verkehr übersah sie den von hinten kommenden Citroen einer 64 Jahre alten Frau, die in Richtung Betzingen unterwegs war. Die Kollision war so heftig, dass sich beide Fahrerinnen leichte Verletzungen zuzogen. Sie mussten vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt. Der Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. (ms)

Reutlingen (RT): Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Mit ersten Erkenntnissen nach leichten Verletzungen musste ein Radfahrer nach einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in eine Klinik gebracht werden. Eine 55-Jährige war um 14.45 Uhr mit ihrem VW up! von der Straße Obere Wässere nach rechts in die Seestraße abgebogen Hierbei kam es zur Kollision mit dem von rechts kommenden, 79 Jahre alten Radfahrer. Der Senior war mit seinem Herrenrad entgegen der Fahrtrichtung auf dem Fahrradstreifen unterwegs. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den Verletzten. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beträgt etwa 2.000 Euro. (ms)

Münsingen (RT): Zeugen zu gefährlichem Überholmanöver von Lkw gesucht (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Münsingen sucht unter Telefon 07381/9364-0 nach Verkehrsteilnehmern, die am Dienstagnachmittag auf der B 465 von einem Lkw-Lenker beim Überholen gefährdet worden sind. Der 47-Jährige war mit einem 12 Tonner gegen 14.30 Uhr auf der Bundesstraße von Münsingen herkommend in Richtung Bad Urach unterwegs. Auf einem geraden Streckenabschnitt zwischen den Anschlussstellen Dottingen und Trailfingen überholte er trotz Gegenverkehr den 40 Tonner eines 38-Jährigen. Die entgegenkommenden, bislang unbekannten Pkw-Lenker mussten in den unbefestigten Seitenstreifen ausweichen und abbremsen, um eine Kollision zu vermeiden. Der Sattelzug-Lenker musste ebenfalls abbremsen, um dem 47-Jährigen ein Einscheren zu ermöglichen. (ms)

Lichtenstein (RT): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Dienstagabend an der Einmündung Klosterstraße / B 312 ereignet hat. Ein 27-Jähriger war gegen 20.40 Uhr mit seinem VW Passat auf der Klosterstraße unterwegs und wollte an der Einmündung nach links auf die B 312 in Richtung Ursulabergtunnel abbiegen. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigten VW Golf eines 21-Jährigen, der die B 312 in Richtung Unterhausen befuhr. Bei der anschließenden Kollision der beiden Fahrzeuge wurde zum Glück niemand verletzt. Zur Beseitigung auslaufender Betriebsflüssigkeiten war die Feuerwehr Pfullingen im Einsatz. Für die Dauer der Bergung des nicht mehr fahrbereiten VW Passat musste die B 312 kurzzeitig voll gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro. (sb)

Dettingen/ Erms (RT): Essen auf Herd angebrannt

Auf dem Herd angekokeltes Essen ist die Ursache für den Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Mittwochmorgen, kurz nach zwei Uhr, in der Fabrikstraße gewesen. Die alarmierte Feuerwehr stellte das Essen auf dem angeschalteten Herd fest, brachte es ins Freie und durchlüftete die verrauchte Wohnung. Der 83-jährige Bewohner wurde mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Sachschaden ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht entstanden. (rn)

Eningen (RT): Beim Fahrstreifenwechsel übersehen

Eine kurze Unachtsamkeit beim Fahrstreifenwechsel hat am Dienstagnachmittag auf der B 312 bei Eningen zu einem Verkehrsunfall geführt. Ein 33-Jähriger war kurz vor 13 Uhr mit seinem Sattelzug auf der rechten Spur der Bundesstraße in Richtung Reutlingen unterwegs und wollte nach rechts auf die Abbiegespur in Richtung Scheibengipfeltunnel wechseln. Dabei krachte er jedoch gegen einen dort fahrenden Citroen eines 66-Jährigen. Der Pkw wurde dabei so stark beschädigt, dass er anschließend abgeschleppt werden musste. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 9.000 Euro beziffert. Verletzt wurde niemand. (rn)

Esslingen (ES): Ein Verletzter nach Vorfahrtsmissachtung

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Kollwitzstraße / Martinstraße ist am Dienstagvormittag eine Person leicht verletzt worden. Ein 87-Jähriger fuhr gegen 10.40 Uhr mit seinem Renault Kangoo aus dem verkehrsberuhigten Bereich der Martinstraße auf die Kollwitzstraße ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 49-jährigen Opel Astra-Fahrers, der die Kollwitzstraße befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der Fahrzeuge, bei der der Opel durch die Wucht des Aufpralls um die eigene Achse gedreht wurde. Dabei zog sich der Opel-Fahrer ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 13.000 Euro geschätzt. (sb)

Wernau (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Ein Sachschaden von mehreren tausend Euro ist am Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der B 313 entstanden. Gegen 7.20 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit seinem Ford Focus die B 313 von Nürtingen in Richtung Plochingen. Er wollte diese an der Ausfahrt Wernau verlassen und kam hierbei nach links von der Fahrbahn ab. Dabei fuhr er über ein Verkehrszeichen und kam im Grünstreifen zwischen der Ausfahrt und der B 313 zum Stehen. Der Ford wurde hierbei so stark beschädigt, dass er von einem Abschleppunternehmen geborgen werden musste. (sb)

Reichenbach (ES): Einbruchsversuch in Autoverwertung

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Mittwoch versucht, Fahrzeugteile und Werkzeug vom Gelände einer Autoverwertung in der Heinrich-Otto-Straße zu stehlen. Gegen 22 Uhr war der Polizei gemeldet worden, dass sich ein Mann unbefugt auf dem Firmengrundstück aufhalten soll. Trotz sofort eingeleiteter Suchmaßnahmen, bei welchen zahlreiche Streifenwagen, Polizeihunde und ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurden, entkam der Täter unerkannt. Sein bereits zum Abtransport bereitgelegtes Diebesgut ließ er zurück. Der Polizeiposten Reichenbach ermittelt. (rn)

Dettingen/ Teck (ES): Unfall mit drei Verletzten

Drei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag auf der B 465 bei Dettingen leicht verletzt worden. Ein 53-Jähriger war kurz vor zwölf Uhr mit einem Golf Plus auf der Bundesstraße in Richtung Kirchheim unterwegs. Zu spät bemerkte er, dass die 23 Jahre alte Lenkerin eines vorausfahrenden Mini, bei dem es sich um einen Fahrschulwagen handelte, aufgrund einer auf Gelb schaltenden Ampel angehalten hatte. Durch den anschließenden Zusammenstoß wurden sowohl die 23-Jährige als auch eine 52 Jahre alte Fahrlehrerin und ein gleichaltriger Mitfahrer leicht verletzt. Sie wurden vom hinzugezogenen Rettungsdienst versorgt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. (rn)

Bodelshausen (TÜ): Missglücktes Einparkmanöver

Erheblich betrunken war eine 61-Jährige, die am Dienstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Rottenburger Straße eine Fußgängerin angefahren und zwei geparkte Autos beschädigt hat. Die Frau wollte gegen 16.30 Uhr mit ihrem Dacia von der Rottenburger Straße herkommend in den Parkplatz einfahren. Dabei touchierte sie zunächst eine 37-jährige Fußgängerin, bevor sie geradeaus weiterfuhr, auf einen geparkten Opel Zafira prallte und diesen auf einen VW Golf aufschob. Anschließend setzte sie zurück und parkte ihren Dacia ordnungsgemäß ein. Die Fußgängerin wurde bei der Kollision derzeitigen Erkenntnissen zufolge leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Eine Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit der Unfallverursacherin ergab einen vorläufigen Alkoholwert von mehr als 1,6 Promille. Sie musste nachfolgend eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihr Führerschein wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt. Der entstandene Sachschaden an den drei Fahrzeugen wird auf etwa 9.000 Euro geschätzt. (cw)

Rottenburg (TÜ): Auf stehenden Pkw aufgefahren

Sachschaden von rund 10.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen auf der B 28 auf Höhe Römerfeld ereignet hat. Gegen 6.40 Uhr war eine 20-Jährige auf der rechten Fahrspur der Bundesstraße in Fahrtrichtung Rottenburg unterwegs. Dabei krachte ihr Opel Corsa in das Heck eines verkehrsbedingt vor ihr haltenden VW Polo einer 25-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Polo noch auf einen davorstehenden Smart einer 28-Jährigen geschoben. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Der Corsa musste von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden. (rn)

Hechingen (ZAK): Vorfahrt missachtet

Ein Schaden in Höhe von zirka 11.000 Euro ist bei einer Vorfahrtsmissachtung am Dienstagnachmittag entstanden. Eine 72-Jährige war um 15.30 Uhr mit ihrem Renault Clio auf der Ermelesstraße in stadtauswärtiger Richtung unterwegs. Beim Rechtsabbiegen in die vorfahrtsberechtigte Neue Rottenburger Straße kam es zur Kollision mit dem von links kommenden Fahrzeug eines Paketzustellers. Der 30-jährige Sprinter-Lenker konnte trotz einer Vollbremsung und einem Ausweichmanöver einen Zusammenstoß nicht verhindern. Das Auto der Unfallverursacherin musste abgeschleppt werden. (ms)

Dotternhausen (ZAK): Zusammenstoß zwischen Radfahrer und Fußgänger

Zu einem heftigen Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem dunkel gekleideten Fußgänger ist es am frühen Mittwochmorgen gekommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 54-Jähriger mit seinem Mountainbike kurz nach 4.30 Uhr den Fuß-/Radweg neben der B 27 von Dotternhausen herkommend in Richtung Erzingen. Hierbei stieß er mit dem 55 Jahre alten Fußgänger zusammen, der in dieselbe Richtung unterwegs war. Durch den Zusammenstoß stürzten die beiden Männer zu Boden. Der Fußgänger zog sich hierbei eine schwere Fußverletzung zu und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Radfahrer erlitt ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen und wollte selbst einen Arzt aufsuchen. (ms)

