POL-CUX: Unfall in Cuxhaven - Eine Person leicht verletzt - Verursacher ohne Fahrerlaubnis

Cuxhaven. Am Dienstagnachmittag (15.09.2020) kam es gegen 17:30 Uhr in der Straße "Am Bahnhof" zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Kleinkraftrad. Ein 35-jähriger Cuxhavener wollte mit seinem PKW vom Parkplatz des dortigen "Real-Marktes" nach rechts in den fließenden Verkehr einbiegen und übersah dabei einen von links kommenden, 49-jährigen Cuxhavener auf seinem Kleinkraftrad. Durch den Unfall zog sich der Fahrer des Kleinkraftrades leichte Verletzungen zu. Ermittlungen ergaben, dass der Unfallverursacher keine Fahrerlaubnis besaß. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

