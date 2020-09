Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mehrere Verkehrsdelikte im Landkreis

Cuxhaven (ots)

Am Dienstag (15.09.2020) wurden im gesamten Landkreis mehrere Verkehrsdelikte festgestellt. Gegen 15:00 Uhr kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Hemmoor einen 42-jährigen Mann aus der Wingst in Cadenberge. Während der Kontrolle wurde Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Vortest ergab einen Wert von knapp 1 Promille. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen 15:10 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei einen 37-jährigen italienischen Staatsbürger mit seinem PKW im Stadtgebiet von Cuxhaven. Aufgefallen war der Mann, da er während der Fahrt den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Vor Ort führe der Mann keine Ausweisdokumente bei sich. er gab an, seinen Führerschein zuhause zu haben. Die Überprüfung zeigte, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen 16:00 Uhr wurde ein 29-jähriger Cuxhavener im Stadtgebiet Cuxhaven kontrolliert. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise für einen möglichen Betäubungsmittelkonsum. Ein Vortest bestätigte den Eindruck. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt.

