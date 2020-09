POL-CUX: Erneuter Verkehrsunfall auf der BAB - PKW in Vollbrand - Vollsperrung der BAB 27 in Richtung Cuxhaven

Polizeiinspektion Cuxhaven

Nach dem Unfall vom heutigen Morgen ist es soeben vor der Anschlussstelle Bremerhaven-Zentrum in Richtung Cuxhaven zu einem weiteren Unfall gekommen. Ein Fahrzeug geriet in Brand. Zu Verletzten gibt es noch keine Informationen. Die Fahrbahn in Richtung Cuxhaven ist aktuell voll gesperrt. Wie lange die Sperrung andauern wird, ist aktuell noch nicht bekannt. Bitte umfahren Sie dieses Gebiet weiträumig! Es wird nachberichtet.

