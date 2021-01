Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - 27-Jähriger vermutet Betrug und schlägt Haustürvertreter mit dessen Tablet

BergkamenBergkamen (ots)

Weil er glaubte, der Mann vor seiner Haustür sei ein Betrüger, hat ein 27-jähriger Bergkamener am Montag (04.01.2021) einen Vertreter für Stromverträge mit dessen Tablet geschlagen.

Der Geschädigte - ein 23-Jähriger aus Hamm - und eine 23-Jährige aus Welver boten als selbständige Vertreter dem Bergkamener gegen 15.00 Uhr an dessen Haustür in der Zentrumstraße einen Stromvertrag an. In dem Glauben, die beiden Personen hätten betrügerische Absichten, riss der Bergkamener dem Geschädigten ein Tablet aus der Hand und schleuderte ihm das Gerät ins Gesicht. Hierbei wurde der 23-Jährige aus Hamm leicht verletzt. Er erstattete Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

