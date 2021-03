Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 20. März 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Schlägerei nach Streit um Vorfahrt

Ein 51jähriger Fahrradfahrer und ein 36jähriger Autofahrer gerieten am Freitagnachmittag, 19.03.2021, gegen 16.00 Uhr, in Werlaburgdorf, Neue Reihe, in Streit darüber, wer an einer Einmündung vorfahrtsberechtigt sei. Der Streit artete in eine Schlägerei aus, bei der beide Kontrahenten aufeinander einschlugen und einen kleinen Abhang herabrollten. U. a. wurde hierbei auch der Helm des Fahrradfahrers beschädigt. Die herbei gerufene Polizei leitete gegen die beiden durch die Auseinandersetzung leicht verletzten Männer jeweils Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein.

Einbruchdiebstahl

In ein Ladengeschäft am Elmweg in Wolfenbüttel brachen z. Zt. unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag, 18.03.21, 19.30 Uhr auf Freitag, 19.03.21, 05.40 Uhr ein. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht und insgesamt Bargeld in Höhe von 450,- Euro entwendet. Es wurden Spuren gesichert, die Ermittlungen dauern an.

Coronaverstöße

Gegen eine Frau und vier Männer im Alter von 16 - 20 Jahren wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verstößen gegen die Verordnung zur Eindämmung der Corona Pandemie gefertigt. Die Fünf aus fünf verschiedenen Haushalten wurden Samstagmorgen, 20.03.21, geg. 00.10 h in einem Kleingartenverein in Schöppenstedt, Bruchweg, in einem Häuschen Alkohol konsumierend sitzend angetroffen.

- Skiebe - PHK

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell