POL-SZ: POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Peine vom Samstag, 20. März 2021

Diebstahl eines Fahrrades

Am Donnerstag, den 18.03.21 wurde der Diebstahl eines Rixe-Mountainbikes im Wert 100,-EUR angezeigt. Die Tat hatte sich bereits am Samstag, den 13.03.2021 in der Zeit zwischen 10:00 und 14.00 Uhr in Vechelde am Vechelader Weg unter einem Carport ereignet. Nachdem der 46-jährige Geschädigte aus Vechelde die Anzeige bei der Polizei gemacht hatte, wurde das Rad am Freitag, den 19.03.21 von Anwohnern im Gebüsch des Angelteiches in Wahle wieder aufgefunden. Die Tat wird in der Polizeistation Vechelde bearbeitet. Zeugen, die den Diebstahl gesehen haben oder etwas zum Dieb sagen können, sollten sich melden (Tel. 05302-930490).

Einbruch in eine Werkhalle

Am Freitag, den 19.03.21 wurde um 11.09 Uhr in eine Werkzeughalle des Kieswerkes in Plockhorst an der Kreisstraße 10 eingebrochen. Eine massive Zugangstür wurde dabei beschädigt. In einem Materialcontainer wurde zusätzlich versucht, weitere Räumlichkeiten gewaltsam zu öffnen. Beim Erscheinen eines Sicherheitsdienstes hatten die Täter den Tatort bereits verlassen. Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet, die Schadenshöhe beträgt 800 EUR.

Sachbeschädigung an Pkw

Bislang unbekannte Täter zerkratzten mit einem scharfkantigen Gegenstand den Fahrzeuglack von einem Skoda Rapid eines 65-jährigen aus Wendeburg. Das Auto stand im mutmaßlichen Tatzeitraum am Freitag, den 19.03.2021 zwischen 11:45 und 12.18 Uhr in Wendeburg auf dem Parkplatz des Auezentrums. Es entstand ein Schaden in Höhe: 800 EUR. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Wendeburg unter Tel. 05303-990890 zu melden.

Verkehrsunfall Pkw gegen Fahrrad

Am Freitag, den 19.03.2021 um 14:30 Uhr missachtete ein 90-jähriger aus Ilsede mit seinem Pkw Skoda Octavia die Vorfahrt eines 29-jährigen Fahrradfahrers aus Ilsede. Es kam zum Unfall und der Fahrradfahrer verletzte sich leicht. Als Unfallort wurde in Groß Ilsede die Gerhardstraße genannt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 500,-EUR.

Ermittelte Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, den 19.03.21 zwischen 17.30 und 18.05 Uhr stieß in Edemissen in der Peiner Straße auf dem Lidl-Parkplatz ein zunächst Unbekannter mit seinem Pkw gegen die Beifahrertür eines dort geparkten BMW eines 71-jährigen aus Edemissen, sah sich die Schäden noch an und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne sich weiter zu kümmern. Durch aufmerksame Zeuginnen und Zeugen aus Edemissen (69 und 53 Jahre) und aus Vöhrum (48 Jahre), die den Zusammenstoß beobachtet hatten und sofort bei der Polizei anriefen, konnte ein 31-jähriger aus Edemissen als Unfallverursacher und Unfallflüchtiger mit seinem Opel Corsa ermittelt werden. Er muss sich nun wegen des eingeleiteten Strafverfahrens verantworten. Schadenshöhen: 800,- EUR beim Verursacher, 1.000,- EUR beim Geschädigten.

