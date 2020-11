Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Versuchter Aufbruch eines Geldausgabeautomaten

Daun, Standort "Mehrener Straße"Daun, Standort "Mehrener Straße" (ots)

19.11.2020: Einen nicht unbeträchtlichen Sachschaden verursachte unbekannter Täterkreis am aufgezeigten Geldautomaten der Sparkasse Daun, bei dem Versuch, den Schutzmechanismus mittels Hebelwerkzeug zu knacken. Der Aufbau an sich hielt den Gewaltanwendungen allerdings stand, so dass letztlich die Tatausführung ohne Erlangen von Beute abgebrochen wurde. Die Polizei Daun fragt an, wer dort zwischen 00:00 - 06:00 Uhr etwaig nun im Wissen der Tat auffällige Beobachtungen machte bzw. entsprechende Geräusche wahrnahm.

