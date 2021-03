Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter, 20.03.2021 - 21.03.2021, 10:00 Uhr

Salzgitter (ots)

Betrugsversuch übers Telefon.

Zeit: Samstag, 20.03.2021, 10:10 Uhr.

Ort: 38226 Salzgitter, Rembrandtring.

Hergang: Am Samstagmorgen erhielt ein 57-jähriger Salzgitteraner einen Anruf eines vermeintlichen Mitarbeiters der Firma Microsoft. Der Anrufer erfragte unter dem Vorwand bei Computerproblemen zu helfen die Kontodaten sowie Zugangsdaten eines Online-Bezahldienstes. Sofortige Kontosperrungen konnten einen Vermögensschaden vermeiden. Die Polizei bittet um Vorsicht und Aufmerksamkeit bei ähnlich gelagerten Sachverhalten.

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Zeit: Samstag, 20.03.2021, 11:30 Uhr.

Ort: 38226 Salzgitter, Engelnstedter Straße.

Hergang: Ein 18-jähriger Mann aus Salzgitter rief die Polizei, um einen Sachverhalt zu melden. Während der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Salzgitteraner im Besitz von Betäubungsmitteln und Konsumutensilien ist. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt und gegen den Beschuldigten wird ein Ermittlungsverfahren wegen des Umgangs mit Betäubungsmitteln eingeleitet.

Sachbeschädigung durch Feuer.

Zeit: Samstag, 20.03.2021, 22:30 Uhr.

Ort: 38228 Salzgitter, Hans-Böckler-Ring.

Hergang: Zur genannten Zeit gerieten mehrere Müllcontainer im Hans-Böckler-Ring in Brand. Es wird davon ausgegangen, dass ein/e unbekannte/r Täter/in zunächst einen von sechs nebeneinanderstehenden Müllcontainern in Brand setzte, wodurch die anschließenden Müllcontainer ebenfalls Feuer fingen. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr Salzgitter gelöscht werden. Bislang gibt es keine Täterhinweise. Geschätzte Schadenshöhe: 1000 EUR. Zeugen der Taten oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter unter 05341/ 1897-217 in Verbindung zu setzen.

Kellerbrände in Salzgitter.

Zeit: Samstag, 20.03.2021, 23:55 Uhr bis Sonntag, 21.03.2021, 02:55 Uhr.

Ort: 38226 Salzgitter, Gadenstedter Straße und Bruchmachtersenstraße.

Hergang: Am Samstagabend gegen 23:55 Uhr geriet in der Gadenstedter Straße zunächst ein Kinderwagen im Keller eines Mehrfamilienhauses in Brand. Bei der Evakuierung der Hausbewohner verletzt sich ein 30-jähriger Mann durch einen Sturz im Treppenhaus. Am Sonntagmorgen um 02:55 Uhr fing ein Sofa im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Bruchmachtersenstraße ebenso Feuer. Die Polizei geht von Brandstiftungen aus. Die Feuer konnten durch die Feuerwehr gelöscht werden. Täterfahndungen blieben bislang ohne Erfolg. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell