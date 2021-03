Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210312.2 Itzehoe: Diebstahl mit anschließender Kontoabbuchung

Itzehoe (ots)

Am Donnerstag hat ein Unbekannter eine Frau während des Shoppens in Itzehoe bestohlen. Er erbeutete ein Portemonnaie und hob unmittelbar nach der Tat mit der in der Geldbörse enthaltenen EC-Karte Geld vom Konto der Geschädigten ab.

Im Zeitraum von 10.30 Uhr bis 11.00 Uhr hielt sich die Anzeigende in dem Deichmann-Geschäft im Itzehoer Holstein-Center auf. Sie hatte einen Rucksack bei sich, in dem sich ihre Geldbörse befand. Noch in dem Laden bemerkte die 66-Jährige, dass ein Dieb ihren Rucksack geöffnet und das Portemonnaie entwendet hatte. Zeitnah nach der Tat veranlasste die aus dem Kreis Steinburg Stammende die Sperrung ihrer Bankkarte und musste dabei erfahren, dass ein Unbekannter bereits mehrere hundert Euro von ihrem Konto abgehoben hatte.

Eine verdächtige Person hatten die Geschädigte und ihre Begleiterin während des Einkaufens nicht bemerkt. Hinweise zu dem Täter nimmt die Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.

Merle Neufeld

