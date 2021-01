Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Verkehrsunfall durch verlorene Aluleiter auf der Autobahn

zwei Fahrzeuge beschädigt

Wittlich (ots)

Am 20.01.2021, gegen 19:30 Uhr, fuhren zwei Fahrzeuge am Autobahnkreuz Wittlich, auf der BAB1 in Richtung Koblenz, über eine verlorene Aluminiumleiter, die auf der Überholspur lag. Das Fahrzeug, dass die Leiter verloren hat, ist nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Autobahnpolizei in Schweich. Tel.: 06502/9165-0

