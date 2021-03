Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in Feuerwehrhaus in Bookholzberg +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen im Zeitraum von Mittwoch, 24. Februar 2021, 16:00 Uhr, bis Montag, 1. März 2021, 07:00 Uhr, in die Fahrzeughalle des Neubaus der Feuerwehr Bookholzberg, in der Straße "An der Bahn", ein.

Durch Aufbrechen einer Tür verschafften sie sich Zutritt und entwendeten mehrere Kabelrollen. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens wurde auf 2.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auch auf mögliche Transportfahrzeuge geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-115 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell