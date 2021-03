Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in Lkw und Dieseldiebstahl auf dem Parkplatz Delmetal im Bereich der Gemeinde Harpstedt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Montag, 1. März 2021, in das Führerhaus eines Lkw ein, der in der Zeit von 06:00 Uhr bis 11:00 Uhr auf dem Parkplatz Delmetal der Autobahn 1 in Richtung Osnabrück, im Bereich der Gemeinde Harpstedt, abgestellt war.

Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sie sich auf bislang unbekannte Weise Zugang zum Führerhaus und entwendeten Wertgegenstände des 52-jährigen Lkw-Fahrers.

Zudem erlangten sie rund 500 Liter Dieselkraftstoff. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang noch nicht bekannt.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04431/941-115 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell