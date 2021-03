Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Eine Person bei Verkehrsunfall in Großenkneten leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 1. März 2021,gegen 19:00 Uhr, stand eine 50-jährige Fahrzeugführerin aus der Gemeinde Großenkneten mit ihrem Pkw Ford in einer Parklücke in der Hauptstraße.

Beim Rückwärtsrollen stieß der Pkw dabei leicht gegen eine hinter dem Fahrzeug stehende 47-jährige Fußgängerin, ebenfalls aus der Gemeinde Großenkneten. Die Frau wurde leicht am Fuß verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell