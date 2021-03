Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210311.2 Itzehoe: Festnahmen wegen Drogen-Handels in Itzehoe

Itzehoe (ots)

Der Itzehoer Polizei ist es am gestrigen Tag gelungen, drei des Drogenhandels Verdächtige an zwei Itzehoer Wohnanschriften festzunehmen und diverse Drogen sicherzustellen. Am heutigen Nachmittag wird die Vorführung von zwei der Beschuldigten auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe vor einem Haftrichter am Amtsgericht Itzehoe erfolgen.

Gegen 18:30 Uhr nahmen Beamte in einem Mehrfamilienhaus in der Kaiserstraße einen 21-jähriger Hamburger und einen polizeilich bereits bekannten 27-jährigen Itzehoer vorläufig fest. Zuvor hatten die aufmerksamen Polizisten beobachtet, wie die Männer verdächtige Pakete aus einem Mietwagen in das Haus trugen. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung, in der die Festgenommenen sich aufhielten, fanden die Einsatzkräfte mehrere Kilo Marihuana und Kokain auf. Weitere Drogen entdeckten Polizisten bei einer Anschlussdurchsuchung an der Anschrift eines 26-Jährigen im Langen Peter und nahmen den Mann ebenfalls vorläufig fest. Durchsuchungsmaßnahmen in Halstenbek und in Hamburg mit Unterstützung durch Kräfte der Kripo aus Pinneberg und aus Hamburg führten zum Auffinden weiterer Beweismittel.

Aktuell befinden sich die Festgenommenen im Itzehoer Polizeigewahrsam. Sie ließen sich zu den Tatvorwürfen bisher nicht ein. Ihre Vorführung vor einem Haftrichter findet noch heute statt.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell