Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Fahrradkontrollen in der Bahnhofstraße (08/2001)

Speyer (ots)

20.01.2021, 10:40 - 11:15 Uhr

Am Mittwoch führte die Polizei Speyer Fahrradkontrollen in der Bahnhofstraße durch. Von 10:40 - 11:15 Uhr konnten dabei 17 Fahrradfahrer festgestellt und kontrolliert werden, von welchen insgesamt 3 Radfahrer den Radweg in falscher Richtung befuhren. Die festgestellten Verkehrsverstöße wurden geahndet und die "Fahrradgeisterfahrer" in erzieherischen Gesprächen auf die Gefährlichkeit ihres Fehlverhaltens hingewiesen.

