Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Nylonschnur über geteerten Weg im Schützenpark gespannt (46/1901)

Speyer (ots)

19.01.2021, 20:00 Uhr

Eine Passantin teilte der Polizei am Dienstag gegen 20:00 Uhr eine mehrere Meter lange und ca. ein Millimeter starke Nylonschnur mit, welche in Kniehöhe über einen parallel zur Schützenstraße verlaufenden geteerten Weg des Schützenparks gespannt war. Hinweise auf Personen, welche die Schnur gespannt haben bzw. deren Beweggründe konnten vor Ort nicht erlangt werden. Die Schnur wurde entfernt. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam durch die gespannte Nylonschnur niemand zu Schaden. Die Polizei hat in diesem Zusammenhang strafrechtliche Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gem. § 315b StGB gegen Unbekannt aufgenommen und bitte um Hinweise möglicher Zeugen. Deren Feststellungen nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

