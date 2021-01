Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Fahrzeuge in der Josef-Schmitt-Straße beschädigt (35,37/1901)

Speyer (ots)

18.01.2021, 06:35 - 15:20 Uhr

Unbekannte Täter verkratzen am Dienstag die Türen eines Audi A8 und einer Mercedes B-Klasse, die zur Tatzeit auf einem Parkplatz gegenüber der Berufsschule geparkt waren. Die Fahrzeugnutzer konnten bei ihrer Rückkehr zu ihren Autos jeweils einen ca. ein Meter langen Kratzer auf der Fahrer- bzw. Beifahrerseite feststellen. Der Schaden dürfte sich in beiden Fällen auf ca. 350EUR belaufen. Die Polizei sucht Zeugen, denen am Dienstag verdächtige Personen im Bereich des dortigen Parkplatzes aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

