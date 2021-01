Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Polizei führt Verkehrskontrollen in der Rheinallee und der Auestraße durch (28/1901)

Speyer (ots)

19.01.2021, 09:45 - 11:15 und 12:00 - 13:00 Uhr

Am Dienstag richtete die Polizei Speyer zwischen 09:45 - 11:15 Uhr eine Kontrollstelle auf Höhe der Rheinallee und im Zeitraum 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr eine Kontrollstelle in der Auestraße ein. Bei den Verkehrskontrollen konnten sechs Verkehrsteilnehmer festgestellt werden, die während der Fahrt ihr Mobiltelefon bedienten. Zwei Verkehrsteilnehmer wurden beanstandet, weil sie ohne angelegten Sicherheitsgurt unterwegs waren. Bei zwei Verkehrsteilnehmer bemängelte die Polizei zudem das Nichtmitführen des Führerscheins und der Warnweste. Außerdem wurden acht Mängelberichte ausgestellt und mehrere verkehrserzieherische Gespräche geführt. Zudem konnte bei einem in der Rheinallee kontrollierten Fahrzeug getönte Folien im Fahrer- und Beifahrerfenster festgestellt werden. Gegen den bereits wegen der Benutzung seines Mobiltelefons beanstandete 63-Jährigen wurde deshalb eine weitere Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis eingeleitet. Er entfernte die Folien noch vor Ort.

