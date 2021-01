Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Erneute Betrugsversuche am Telefon

Schifferstadt (ots)

Im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Schifferstadt ereigneten sich auch im Laufe des Dienstags mehrere Betrugsversuche mittels Telefon. Diesmal waren die Anrufer angeblich Mitarbeiter von Microsoft oder Börsenmakler. Letzterer stellte eine hohe Rendite beim Geldanlegen in Aussicht. Dies sollte jedoch nur dazu dienen zu erfahren, ob das vermeintliche Opfer über viel Geld verfügt. In einem weiteren Fall gab der Anrufer vor, Polizeibeamter aus Ludwigshafen zu sein. Angeblich habe die Tochter einen Unfall gehabt. Das stimmte natürlich nicht. Ein Schaden ist den vermeintlichen Opfern in keinem Fall entstanden.

