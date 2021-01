Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Eigentümer von sichergestelltem Werkzeug und Herren-Mountainbike gesucht (07/1801)

Speyer (ots)

18.01.2021

Die Polizei stellte am Montag die abgebildeten Gegenstände - roter Metallkoffer mit losem Werkzeug, schwarzer Werkzeugkoffer "Alpha Tools", Werkzeugtasche "Wera" mit Schraubenschlüsseln, gelbes Herren-MTB Cube - sicher. Eine 20-Jähriger, der im Besitz der Gegenstände war, konnten keinen Nachweis für den rechtmäßigen Besitz der Sachen erbringen. Einer konkreten Straftat sind die Gegenstände bislang nicht zuordenbar. Die Polizei sucht nach Berechtigten, denen diese Gegenstände abhandengekommen sind, oder Personen, die Angaben zu Eigentümern der Gegenstände machen können. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

