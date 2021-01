Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Versuchter Einbruch in Gartenhaus im Woogbachtal (46/1801)

Speyer (ots)

21.12.2020 - 18.01.2021

Unbekannte Täter versuchten in den zurückliegenden vier Wochen in ein Gartenhaus der Kleingartensiedlung Am Woogbach einzubrechen. Als dies scheiterte, hebelten sie die Tür eines auf gleicher Gartenparzelle befindlichen Geräteschuppens auf. Aus diesem entwendeten wurden eine Handkreissäge, eine Stichsäge, eine Wasserpumpe, eine Kettensäge sowie 20 Liter Benzin. Der Sachschaden liegt bei ca. 240EUR. Da sich der Parzellenberechtigte längere Zeit nicht mehr auf dem Gartengrundstück befand, erstreckt sich der Tatzeitraum vom 21.12.2012 - 18.01.2021. Täterhinweise ergaben sich vor Ort nicht. Die Polizei sucht Zeugen, denen in den zurückliegenden Wochen verdächtige Personen im Bereich der Kleingartenanlage Am Woogbach aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

