Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Unfall im Kreuzungsbereich

Recklinghausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bergstraße wurden am Mittwoch, gegen 17:00 Uhr, zwei Frauen verletzt. Eine 23-jährige Autofahrerin aus Marl fuhr auf der Bergstraße in Richtung Westen. In Höhe Lipper Weg wollte sie nach links abbiegen. Auf der Bergstraße kam ihr eine 26-jährige Autofahrerin aus Marl entgegen. Im Kreuzungsbereich stoßen die beiden Fahrzeuge zusammen. Dabei verletzt sich die 23-Jährige leicht und die 26-Jährige schwer. Beide Frauen wurden in Krankenhäuser transportiert.

An den Fahrzeugen entstand 7.000 Euro Sachschaden. Die Kreuzung musste zeitweise gesperrt werden.

