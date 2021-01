Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Großniedesheim/Beindersheim - Verbotenes Kraftfahrzeugrennen auf K29

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am 18.01.2021, gegen 14:45 Uhr, meldet sich ein Zeuge bei der Frankenthaler Polizei und gibt an, gerade ein Autorennen zwischen Beindersheim und Großniedesheim beobachtet zu haben. Ein roter BMW und ein grauer Mazda hätten sich auf gerader Strecke der K29 nebeneinander in Fahrtrichtung Großniedesheim positioniert und dort zunächst für einige Sekunden abgewartet. Der BMW habe hierbei auf der Gegenfahrbahn gestanden. Plötzlich fuhren die beiden Fahrzeuge los und beschleunigten fortwährend. Die Autos fuhren in hoher Geschwindigkeit nebeneinander auf den beiden Fahrspuren in Richtung Großniedesheim bis der Zeuge die Fahrzeuge kurz nach dem Ortseingang aus den Augen verlor. Die beiden Fahrer, im Alter von 18 und 21 Jahren, konnten nach der Mitteilung schnell durch die Polizei ermittelt und an ihren jeweiligen Wohnadressen angetroffen werden. Gegen die Fahrer wurde eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen §315d StGB (Verbotenes Kraftfahrzeugrennen) erfasst. Die Führerscheine der beiden jungen Männer wurden durch die Beamten sichergestellt und mit Antrag auf eine vorläufige Entziehung einem Richter vorgelegt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

