Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen - Betrunkener Fahrradfahrer

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 26.07.2020, kurz nach 11 Uhr, wurde der Integrierten Leitstelle ein in Löffingen, in der Studerstraße, gestürzter Fahrradfahrer gemeldet. Der Gestürzte war nicht mehr ansprechbar.

Im Zuge der folgenden Unfallermittlungen wurde bekannt, dass sich der 60-jährige Fahrradfahrer zuvor bei einer Tankstelle eine Flasche Korn gekauft hatte. Anschließend lud er Fahrer dort geparkter LKWs den Alkohol ein, mit ihr zusammen den Schnaps zu trinken. Als von diesen niemand dazu bereit, war trank er über die Hälfte der Flasche alleine und wollte danach mit seinem Fahrrad weiterfahren. Er kam jedoch alkoholbedingt und alleinbeteiligt zu Fall und blieb bewusstlos liegen. Vor Ort waren ein Notarzt und der Rettungsdienst im Einsatz. Der 60 Jährige wurde zur Weiterbehandlung in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm im Zusammenhang mit dem gegen ihn eingeleiteten Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eine Blutprobe entnommen wurde. Neben der Vorlage einer Strafanzeige erfolgt auch eine entsprechende Sofortmeldung an die Führerscheinstelle.

RTN/C.W.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882 - 0

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell