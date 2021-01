Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Betrunken gegen Verkehrszeichen auf Verkehrsinsel gefahren (58/1801)

Speyer (ots)

18.01.2021, 18:50 Uhr

Strafrechtliche Ermittlungen wegen einer Straßenverkehrsgefährdung leitete die Polizei am Montag gegen einen 56-jährigen Verkehrsteilnehmer aus Speyer ein. Dieser fuhr gegen 18:50 Uhr mit seinem Smart in der Spaldinger Straße gegen ein Verkehrszeichen, welches auf einer Verkehrsinsel im Bereich Einmündung Bussardweg steht, sowie ein dortiges Geländer. An dem nichtmehr fahrbereiten Smart entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 3000EUR, der Schaden an Verkehrszeichen und Geländer liegt bei ca. 150EUR. Bei der Unfallaufnahme konnte deutlicher Alkoholgeruch bei dem 56-Jährigen festgestellt werden. Da er einen Atemalkoholwert von 1,63 Promille aufwies, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

