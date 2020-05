Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl in Schortens - Bewohner überrascht zwei unbekannte Personen, die in Richtung des angrenzenden Waldweges flüchten - Polizei sucht Zeugen

Schortens (ots)

Am Freitag, den 22.05.2020, in der Zeit von 01:05 Uhr und 01:08 Uhr, versuchten zwei bisher unbekannte Täter in eine Wohnung in der Addernhausener Straße in Schortens einzubrechen. Dazu gelangten sie über eine Mülltonne auf die Dachterrasse im 1. Obergeschoß des Gebäudes. Dort wurden die unbekannten Personen von den Bewohnern der Wohnung überrascht, woraufhin die Täter mit Fahrrädern in Richtung des angrenzenden Waldweges flüchteten. Der Bewohner gab an, eine weibliche und eine männliche Stimme gehört zu haben. Nähere Angaben zu den Personen können nicht angegeben werden. Zuvor entwendeten die Täter ein aus Holz angefertigtes ca. 1,20 m großes "Willkommens-Schild", das vor der Eingangstür stand. Hinweise zu dem Sachverhalt nimmt das Polizeikommissariat in Jever unter der Rufnummer 04461 9211-0 entgegen.

