Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Unfallflucht - geparkter VW Touran beschädigt

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 19.01.2021, im Zeitraum von 10:35 Uhr bis 10:55 Uhr, ist ein in der Carl-Zeiss-Straße in WT-Tiengen geparkter VW Touran beschädigt worden. Vermutlich hatte ein unbekannter Fahrzeugführer beim Rückwärtsausparken vor einem Agrargeschäft den parallel abgestellten VW gestreift. An diesem wurde ein Schaden von rund 1500 Euro verursacht. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-531, entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell