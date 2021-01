Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herbolzheim: Sachbeschädigung an PKW - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Montag, 18.01.2021, zwischen 12.00 Uhr und 18.20 Uhr, wurde in der Maria-Sand-Straße in Herbolzheim ein am Straßenrand, gegenüber der Sozialstation, geparkter, hellblauer Renault Twingo beschädigt.

Offenbar wurde der linke Außenspiegel abgerissen oder abgetreten, sodass dieser nur noch an einem Kabel herunter hing. Ein Verkehrsunfall kann aufgrund der Spurenlage ausgeschlossen werden. Wer die Tat zu verantworten hat, ist bislang nicht bekannt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Emmendingen (Telefon: 07641/582-0) entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg



Michael Schorr

Tel.: +49 761 882-1013



freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell