Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Körperverletzung in der Altstadt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Am Sonntag, 17. Januar 2021, haben zwei bislang unbekannte Männer einen 24-Jährigen in der Altstadt verletzt. Der Herner war um 2:40 Uhr mit seiner 23-jährigen Freundin auf der Bahnhofstraße unterwegs, um mit ihr Videos und Bilder im Schnee zu machen. Als er dabei versehentlich gegen einen der Unbekannten stieß, entschuldigte er sich sofort für sein Versehen. Der Unbekannte ließ dieses jedoch nicht gelten. Nach einem kurzen Wortgefecht versetzte er dem Herner einen Schlag, während sein Begleiter den 24-Jährigen festhielt. Der verletzte Herner stürzte. Das unbekannte Duo entfernte sich in Richtung Hauptbahnhof. Der 24-Jährige musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Die beiden Flüchtigen sind circa 20 Jahre alt, circa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß und trugen schwarze Jacken. Der Schläger hatte kurze blonde Haare, sein Begleiter hatte kurzes schwarzes Haar. Sachdienliche Hinweise zu den beiden Flüchtigen bitte unter 0209 365 7512 an das Kriminalkommissariat 15 oder unter 0209 365 8240 an die Kriminalwache.

