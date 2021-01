Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen in Beckhausen

Gelsenkirchen (ots)

In der Nacht von Freitag, 15.01.2021 auf Samstag, 16.01.2021 kam es in Beckhausen zu mehreren Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen. Hierbei wurden die Reifen der Pkw zerstochen. Es konnte in Tatortnähe ein 36-jähriger Tatverdächtiger, ohne festen Wohnsitz, vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt werden. Es wurden mehrere Strafanzeigen gefertigt. Da nicht alle Geschädigten informiert werden konnten, können sich diese auf der Polizeiwache in Gelsenkirchen-Buer melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Leitstelle PHK Nowak

Polizeiwache Nord

Telefon: 0209/365 5222

E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell