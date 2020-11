Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Einbrüche

VoerdeVoerde (ots)

Unbekannte brachen am Samstag, in der Zeit von 17.10 Uhr und 18.35 Uhr, in eine Wohnung an der Mehrumer Straße ein. Sie erbeuteten Schmuck.

An der Straße Am Mommbach verschafften sie sich, ebenfalls am Samstag (Tatzeit: 10.35 Uhr bis 20.10 Uhr), gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus und stahlen eine Kamera samt Objektiven.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Voerde, Tel.: 02855 / 96380, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell