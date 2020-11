Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Einbrüche

XantenXanten (ots)

Unbekannte brachen am Samstag, in der Zeit von 17.15 Uhr bis 21.18 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Dickend ein. Sie entwendeten u.a. ein hochwertiges Fernglas.

In Marienbaum verschafften sich Unbekannte in der Zeit von Freitag, 12.00 Uhr, bis Samstag, 13.15 Uhr, Zutritt zu einem Haus an der Kalkarer Straße. Was sie stahlen ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Xanten, Tel.: 02801 / 71420, entgegen.

