Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Rauschgiftkurier im Zug festgenommen

Freiburg (ots)

Am 17.01.2021, gegen 11.40 Uhr, kontrollierten Zivilkräfte der Bundespolizei in einem Zugabteil der Regionalbahn zwischen Offenburg und Freiburg, in Höhe Emmendingen, einen 26-jährigen Fahrgast.

Im Verlauf der Personenkontrolle konnten im mitgeführten Handgepäck zwei größere Pakete mit mehr als 1500 Gramm Marihuana festgestellt werden.

Der junge Mann aus Gambia ist in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen Verstösse gegen das Betäubungsmittelgesetz polizeilich in Erscheinung getreten. Aufgrund der großen Menge ist davon auszugehen, dass das Betäubungsmittel für den Verkauf bestimmt war.

Nach einer Haftrichtervorführung beim Amtsgericht Emmendingen, wurde ein Haftbefehl in Vollzug gesetzt und der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

