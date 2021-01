Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Waldsee: Unbekannter entwendet Geldbeutel aus Wohnung

Freiburg (ots)

Sich Zutritt zu einer Wohnung verschafft und einen Geldbeutel entwendet haben soll ein Unbekannter am 17.01.2021 in Freiburg-Waldsee. Der Vorfall ereignete Zeugenaussagen zufolge um circa 13 Uhr in einem Wohnhaus für betreutes Wohnen. Als die Bewohnerin den Mann bemerkte, packte sie ihn und rief um Hilfe. Der Eindringling schob die Frau beiseite und ergriff die Flucht. Die Bewohnerin blieb nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 45-55 Jahre alt, ca. 1,75 Meter groß, rötliche Locken, trug schwarze Mütze, weiße Mund- und Nasenbedeckung, schwarze/dunkle Jacke, schwarze Hose, weiße Turnschuhe

Der Täter soll auf einem türkisfarbenen Fahrrad geflüchtet sein. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Ergebnis. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter Tel. 0761/882-2880 entgegen.

oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882 1018

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell