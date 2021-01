Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Frau stürzt beim Überqueren der Straße und verletzt sich hierbei

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Löffingen;]

Am 18.01.21, gegen 15:36 Uhr, stürzte eine 79-jährige Frau beim Überqueren des Fußgängerüberweges in der Unteren Hauptstraße und verletzte sich hierbei erheblich. Nach momentanem Stand der Ermittlungen kam die Frau auf dem winterlichen Fahrbahnbelag alleinbeteiligt zu Fall. Hierbei zog sich die Fußgängerin offensichtlich eine Fraktur des Oberschenkels zu und musste durch das DRK in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Fremdverschulden kann ausgeschlossen werden.

