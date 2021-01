Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Elektrischer Rollstuhl löst Feuerwehreinsatz aus

Freiburg (ots)

Am Montagnachmittag, 18.01.2021, gegen 15.10 Uhr, meldete ein Rollstuhlfahrer der Integrierten Leitstelle Emmendingen, dass es aus dem Eletromotor seines elektrischen Rollstuhls qualmen würde. Tatsächlich konnten die herbeigeeilten Rettungskräfte dem 53-jährigen Mann in der Lange Straße in Waldkirch, aus der nicht ungefährlichen Situation helfen. Am qualmenden Stuhl musste die Feuerwehr die Batterie abklemmen. Wie es aussieht dürfte wohl ein technischer Defekt die Ursache gewesen sein.

