Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Gartenlauben aufgebrochen

Moers (ots)

Unbekannte verschafften sich in der vergangenen Nacht Zugang zu einer Kleingartenanlage an der Straße Am Eulendyck. Sie brachen mindestens sechs Lauben und zugehörige Nebengebäude auf und stahlen unter anderem Werkzeug.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Moers, Tel.: 02841 / 1710.

