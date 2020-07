Polizei Paderborn

POL-PB: Unfallflucht in der Baustelle der B 480

Bad Wünnenberg-Haaren (ots)

Sonntag, 26.07.2020, 00:43 Uhr In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde auf der B480, auf dem Streckenabschnitt zwischen Haaren und Bad Wünnenberg, in Fahrtrichtung Bad Wünnenberg die Ausschilderung einer Baustelle beschädigt. An der Unfallstelle aufgefundene Glassplitter lassen auf einen Pkw Audi A1 als unfallbeteiligtes Fahrzeug schließen. Das Fahrzeug müsste dabei nach links von der Fahrspur abgekommen und in die Warnbaken gefahren sein. Dabei wurde das Fahrzeug vorne links beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise (05251 - 3060).

