Polizei Paderborn

POL-PB: Hoher Sachschaden durch Feuer im Einfamilienhaus

Bad Wünnenberg (ots)

(mb) Beim Brand in einem Einfamilienhauses an der Alte Ziegelei in Bleiwäsche ist in der Nacht zu Freitag ein Sachschaden von etwa 100.000 Euro entstanden.

Eine Bewohnerin (44) bemerkte um kurz nach Mitternacht, dass der Strom im Haus ausgefallen war. Aus einem Zimmer quoll Rauch. In dem Raum war ein Feuer ausgebrochen. Die Frau versuchte den Brand selbst zu löschen. Da sich das Feuer schnell ausbreitete, lief sie zu den Nachbarn, die sofort die Feuerwehr alarmierten. Der Brand im Obergeschoss weitete sich auf den gesamten Dachstuhl aus. Vorsichtshalber räumte die Feuerwehr auch benachbarte Häuser. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

