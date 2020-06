Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Rennradfahrer flüchtete nach Unfall

Zeugen gesucht

Voerde (ots)

Am Sonntag gegen 17.45 Uhr befuhr ein 59-jähiger Radfahrer aus Voerde in Begleitung seines 26-jährigen Sohnes den gemeinsamen Geh-/ Radweg der Hindenburgstraße (B8) aus Richtung Hammweg kommend in Fahrtrichtung Bahnhofstraße.

Der 59-Jährige fuhr dabei äußerst rechts hinter seinem Sohn.

Ungefähr 800 Meter vor der Einmündung Hindenburgstraße / Bahnhofstraße kam den beiden Männern eine Gruppe Rennradfahrer entgegen. Einer der Rennradfahrer überholte die Gruppe.

Als er die beiden Männer erblickte, rief er ihnen zu, Platz zu machen und winkte mit der Hand. Der Sohn des Voerders konnte ausweichen, aber der 59-Jährige stieß mit seiner linken Hand gegen den Lenker des Rennradfahrers. Hierdurch verletzte er sich.

Die Fahrräder selbst berührten sich nicht. Der unbekannte Rennradfahrer fuhr weiter, ohne sich um den Voerder zu kümmern. Der 59-Jährige begab sich anschließend selbstständig zu einem Krankenhaus, in dem er ambulant behandelt werden musste.

Der flüchtige Rennradfahrer trug ein Trikot mit gelben Ärmeln und weißer Brust.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Voerde, Tel.: 02855 / 9638-0.

